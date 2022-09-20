В українській розвідці розповіли, чи можуть росіяни активно наступати на Україну

Зараз російським окупантам бракує людського ресурсу для активного наступу на Україну.

Про це в інтерв’ю Kyiv Post сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що зараз у російських окупантів триває активна підготовка до оборони захоплених територій.

"Власне, вони робили таке і на півдні України, в Херсонській області. Коли російські війська захопили ці території, одразу ж була організована оборона – щонайменше дві, а то й три лінії. Зараз вони намагаються створювати резерви, щоб поновити свої позиції. З цим є проблеми, ми це чітко бачимо", - пояснив Скібіцький.

Представник ГУР додав, що для РФ зараз є проблематичним створення резервів та швидке просування територією України.

Нагадаємо, "керівники" окупованих частин Донецької, Запорізької та Херсонської областей одночасно різко заговорили про "приєднання" цих територій до Росії. Всі вони висловилися про те, що найближчим часом можливе проведення "референдумів".

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