В українській розвідці розповіли про втрати РФ у війні: такого росіяни ще не мали

В українській розвідці розповіли про втрати РФ у війні: такого росіяни ще не мали

Плани Москви швидко захопити Україну провалилися.

Російська Федерація у війні з Україною зазнає великих втрат, яких вони ніколи ще не мала.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони, бригадний генерал Кирило Буданов.

"18 батальйонно-тактичних груп повністю втратили свою боєздатність, ще 13 повністю знищені. 31 батальйонно-тактична група за два тижні фактично втратила боєздатність. Це страшні втрати, яких росіяни ніколи ще не мали", – зауважує керівник воєнної розвідки України.

Він наголошує, що спроби російської армії захопити Україну військовим шляхом проваляться, а плани окупантів про швидке захоплення регіонів провалилися.

“Нам відомі майже всі їхні плани. Як тільки у великих кабінетах зароджуються якісь ідеї, ми одразу про них знаємо. Ще раз кажу, що всі спроби захопити Україну військовим шляхом проваляться”, - каже Буданов.

Як повідомлялося, Кирило Буданов розповів, що Росія проводить приховану мобілізацію на окупованому Донбасі та в Криму, оскільки їй бракує сил для наступу. Крім того, РФ перекидає нові підрозділи зі Східного та Центрального військових округів.

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