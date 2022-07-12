В українській розвідці спрогнозували, чи оголосить Путін офіційно війну Україні та відкриту мобілізацію в РФ

Російський диктатор Володимир Путін не визнає на весь світ, що він розпочав війну в Україні, а тому не оголошуватиме відкриту мобілізацію в Росії.

За інформацією ГУР МО, всі інші погрози, які лунали від російського "фюрера" Путіна, окупанти не планують втілювати.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі спільного телемарафону у вівторок, 12 липня.

"Путін не визнає, що він не досяг своєї основної мети по окупації в короткі терміни. Він продовжує так звану "спеціальну військову операцію" і не хоче визнавати, що це дійсно повномасштабна війна проти України та її народу", – сказав Скібіцький.

Він пояснив, що без оголошення війни ніякої загальної мобілізації в Російській Федерації не буде.

Зауважимо, раніше кремлівські пропагандисти заявили, що загальну мобілізацію в РФ можуть оголосити 15 липня.

Нагадаємо, як припустив ексрадник міністра внутрішніх справ України та керівник Офісу президента, якщо ЗСУ не відвоюють Херсон та не відстоять Донбас, то навесні 2023 року Путін знову може вторгнутися до України.

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