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В українській розвідці вважають, що загроза застосування РФ ядерної зброї дуже висока: куди вдарять окупанти

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В українській розвідці вважають, що загроза застосування РФ ядерної зброї дуже висока: куди вдарять окупанти

Фото: pixabay.com

В українській розвідці вважають, що ризик застосування Росією ядерної зброї дуже високий. Україні потрібні протиракетні системи.

Окупанти можуть використати тактичну ядерну зброю по всій лінії фронту, щоб унеможливити просування українських військ. 

Про це повідомив представник військової розвідки України Вадим Скібіцький у коментарі Guardian.

"Військова розвідка України оцінила загрозу застосування Росією тактичної зброї проти України як дуже високу", - пояснив Скібіцький. 

Він зазначив, що окупанти можуть обстріляти лінію фронту, де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також важливі командні центри та критичну інфраструктуру. Скібіцький наголосив, що через це Україні потрібні протиракетні системи. 

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив про існування ризиків застосування Росією ядерної зброї. Проте якість та стан такого озброєння викликає запитання.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
9838
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