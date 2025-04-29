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Речниця PHU Lechmar Кароліна Сюдила підкреслила, що ця поставка є черговим етапом у виконанні домовленостей та має на меті оперативно забезпечити українських військовослужбовців необхідними засобами для захисту країни на передовій:

«PHU Lechmar виконує свої зобов'язання відповідно до умов укладених контрактів із Державною прикордонною службою України. Поставки в рамках контракту на 23 мільярди гривень тривають за затвердженим графіком. Сьогоднішня поставка — результат системної роботи, спрямованої на забезпечення українських військових сучасними засобами ураження та необхідними боєприпасами. Наша команда прикладає максимум зусиль для виконання зобов'язань та підтримки обороноздатності України».

Бекграунд:

У листопаді 2024 року рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача 23 мільярди гривень були перерозподілені з бюджету Міністерства оборони на користь ДПСУ для термінових закупівель боєприпасів. Партнером виступила польська компанія PHU Lechmar, яка має досвід роботи на ринку постачання озброєнь. Перші поставки за цим контрактом почали надходити в Україну вже в січні 2025 року.

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На сьогодні значна частина продукції вже передана українським військовим, і постачання тривають у плановому режимі.