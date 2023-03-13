До України намагалися завезти 37 млн гривень, викрадених з окупованих територій: СБУ розкрила деталі

Українські правоохоронці заблокували транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованій території нашої держави.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, п’ятеро учасників незаконної схеми намагалися ввезти до України готівкою 37 млн гривень. Перетнути вони хотіли пункт пропуску “Порубне” в Чернівецької області. Частину готівки вони заховали у валізи, а частину – примотали собі до тіла.

“За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій України. У подальшому здобуті злочинним шляхом кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни до митного кордону нашої держави. Ділки намагались завезти готівку у Чернівецьку область під виглядом туристів на рейсовому автобусі. Наразі за матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що правоохоронці вивчають версію, що незаконно ввезені гроші могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні.

Нагадаємо, що спецпідрозділ Kraken знищив дві вежі спостереження в Росії, які заважали Силам оборони.

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