До України намагалися завезти 37 млн гривень, викрадених з окупованих територій: СБУ розкрила деталі

Служба безпеки України викрила банду, яка намагалася ввезти до України 37 млн гривень готівкою.
Українські правоохоронці заблокували транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованій території нашої держави.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Як зазначається, п’ятеро учасників незаконної схеми намагалися ввезти до України готівкою 37 млн гривень. Перетнути вони хотіли пункт пропуску “Порубне” в Чернівецької області. Частину готівки вони заховали у валізи, а частину – примотали собі до тіла.
“За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій України. У подальшому здобуті злочинним шляхом кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни до митного кордону нашої держави. Ділки намагались завезти готівку у Чернівецьку область під виглядом туристів на рейсовому автобусі. Наразі за матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт”, - розповіли в СБУ.
Там також додали, що правоохоронці вивчають версію, що незаконно ввезені гроші могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні.
Нагадаємо, що спецпідрозділ Kraken знищив дві вежі спостереження в Росії, які заважали Силам оборони.
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