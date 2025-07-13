В Україну піде значний потік зброї зі США: сенатор Грем про поворотний момент у війні

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем / © Associated Press

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Сенатор-республіканець Ліндсі Грем анонсував найближчими днями «рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захиститися».

Про це передає CBS News.

Грем заявив, що не хоче випереджати президента Трампа, який анонсував на завтра «велику заяву» щодо Росії, але закликав слідкувати за новинами про заарештовані активи РФ.

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Політик певен, що наближається поворотний момент щодо вторгнення Росії в Україну. Сенатор нагадав, що протягом місяців Трамп намагався заманити Путіна за стіл мирних переговорів. Але російські атаки проти України посилювалися, а не зменшувалися.

«Він залишив двері відчиненими щодо Росії. Ці двері ось-ось зачиняться. Президент Трамп має кувалду, щоб атакувати економіку Путіна та всі ті країни, які підтримують військову машину Путіна. Китай, Індія та Бразилія купують нафту, нафтопродукти та інші товари у Росії. Це гроші, які Путін використовує для ведення війни. І цей пакет Конгресу, який ми розглядаємо, дасть президенту Трампу можливість запровадити 500% тарифи на будь-яку країну, яка допомагає Росії та підтримує військову машину Путіна», — каже Грем.

Сенатор заявив, що посилення санкцій — єдиний спосіб привести Путіна до столу переговорів, «тому що він бандит і розуміє лише силу».

Політик вважає, що один з найбільших прорахунків Путіна — це намір гратися з Трампом.

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Постачання зброї

«Слідкуйте за планом, згідно з яким Америка почне продавати нашим європейським союзникам величезну кількість зброї, яка може принести користь Україні. Путін розрахував, що ми втомимося, і Європа теж», — наголосив сенатор Грем.

Політик певен, що Путін зробив величезну помилку. Адже НАТО більше і сильніше, і Захід, як ніколи, прагне не допустити, щоб він силою захопив Україну.

«Час абсолютно критичний. Президент Зеленський був стійким і непохитним, але його людей вбивають бомбами та безпілотниками. Дітей викрадають. Нам справді потрібно висловити силу Сполучених Штатів, бо лише сила може змусити Путіна сісти за стіл переговорів», — підсумував Ліндсі Грем.

Раніше сенатори-республіканці заявили, що цього місяця буде ухвалено закон про санкції проти Росії, який ініціював Ліндсі Грем.

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