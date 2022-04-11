В Україну прибудуть французькі жандарми: чим вони займатимуться у Київській області

Свою роботу на Київщині вони розпочнуть 12 квітня.
В Україні французькі жандарми розслідуватимуть вбивства Кремля. Вони візьмуться за встановлення деталей злочинів окупантів у Київській області.
Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
"З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм українським побратимам у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо Києва. Франція – перша, хто надає таку допомогу", – наголосив Етьєн де Понсен.
Свою роботу на Київщині вони розпочнуть 12 квітня.
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