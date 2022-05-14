В Україну прибула делегація Сенату США і лідер республіканської меншості у верхній палаті Конгресу (відео)

В Україну прибула делегація Сенату США і лідер республіканської меншості у верхній палаті Конгресу (відео)

Президент України Володимир Зеленський 14 травня зустрів у Києві делегацію Сенату США на чолі з лідером республіканської меншості у верхній палаті Конгресу Мітчеллом Макконнеллом.

Про це голова держави повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, двопартійна підтримка України з боку Конгресу США і американського народу - це потужний сигнал.

“Дякую за ваше лідерство в допомозі у нашій боротьбі не лише за свою державу, а й за демократичні цінності та свободи. Ми дуже цінуємо це”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у Мінінфраструктури підрахували збитки від знищеної росіянами цивільної інфраструктури України.

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