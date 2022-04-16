До України прибули професійні іноземні пожежники та рятувальники: на яких напрямках вони будуть задіяні

Вони разом із українськими колегами займатимуться розбором завалів.
В Україну прибули професійні пожежники та рятувальники зі США, Австралії, Німеччини та Польщі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Іноземні фахівці надаватимуть допомогу своїм українським колегам, які ліквідують наслідки “руского міра” у деокупованих українських містах та селищах.
“Відсьогодні вони розпочали роботи в населеному пункті Бородянка Київської області”, - розповіли в пресслужбі ДСНС України.
Нагадаємо, що в Олександрії Кіровоградської області внаслідок влучення ракети по інфраструктурі аеродрому є загиблі та травмовані.
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