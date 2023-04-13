До України прибув голова штабу збройних сил Франції

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ознайомив свого колегу з ситуацією на фронті та провів змістовні перемовини.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів зустріч з начальником об‘єднаного штабу Збройних сил Франції, генералом армії Тьєрі Бюркаром, який прибув до України.

Про це Залужний повідомив у себе на сторінці у Telegram.

"Був радий вперше вітати в Україні начальника об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генерала армії Тьєрі Бюркара. Це чіткий сигнал підтримки української армії з боку французьких колег у війні проти агресора", - зазначив Залужний.

Головнокомандувач ознайомив свого колегу з ситуацією на фронті та провів змістовні перемовини, в ході яких Залужний окремо зупинився на питанні потреби в артилерійських снарядах та інших боєприпасах.

Крім того, Залужний та Бюркар обговорили питання про постачання Україні засобів протиповітряної боротьби та винищувачів F-16.

Сторони домовились продовжувати діалог та співпрацю між збройними силами України та Франції. Також українська сторона пообіцяла поділитись своїм досвідом ведення війни проти російських загарбників.

Нагадаємо, раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов заявив, що Росія вже восени може повернутися до тактики масованих ракетних ударів по Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про виділення Україні допомоги у розмірі одного мільярда євро в межах Європейського фонду миру (EPF) для підтримки ЗСУ.

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