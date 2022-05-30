Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

До України зброя від іноземних партнерів надходить чи не щодня - пані посол України в США

Дата публікації
Перегляди
761
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
До України зброя від іноземних партнерів надходить чи не щодня - пані посол України в США

Фото: Associated Press

До України зброя від іноземних партнерів надходить чи не щодня. Завдяки новому пакету військової допомоги від США, нашій країні нададуть обладнання на 40 млрд доларів.

Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова.

“Ми абсолютно чітко говоримо, що нам потрібні артилеристські системи, системи залпового вогню, ударні дрони. Все, що нам потрібно для того, щоб ми могли не тільки зупиняти росіян, а й набагато швидше звільнювати наші села і міста, тому що ми всі розуміємо, коли наша територія перебуває хоч день під окупацією”, - наголосила Оксана Маркарова.

Нагадаємо, що российские оккупанты заблокировали в украинских портах 84 судна и 450 моряков.

Читайте також:

Продавали призначену для ЗСУ гуманітарку: у Кропивницькому затримали двох псевдоволонтерів

Продавали призначену для ЗСУ гуманітарку: у Кропивницькому затримали двох псевдоволонтерів
Наступна публікація