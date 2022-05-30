До України зброя від іноземних партнерів надходить чи не щодня - пані посол України в США

До України зброя від іноземних партнерів надходить чи не щодня. Завдяки новому пакету військової допомоги від США, нашій країні нададуть обладнання на 40 млрд доларів.
Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова.
“Ми абсолютно чітко говоримо, що нам потрібні артилеристські системи, системи залпового вогню, ударні дрони. Все, що нам потрібно для того, щоб ми могли не тільки зупиняти росіян, а й набагато швидше звільнювати наші села і міста, тому що ми всі розуміємо, коли наша територія перебуває хоч день під окупацією”, - наголосила Оксана Маркарова.
Нагадаємо, що российские оккупанты заблокировали в украинских портах 84 судна и 450 моряков.
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