В "Укренерго" попередили, що сьогодні можливі відключення електроенергії у вечірній час

У суботу вранці, 29 жовтня, диспетчерський центр "Укренерго" не надавав команду для аварійних відключень споживачів.

НЕК "Укренерго" попереджає громадян, що 29 жовтня, у години, на які припадає пік вечірнього споживання електроенергії, можуть застосовуватись вимушені відключення.

Зараз також вже завершується робота над впорядкуванням графіків відключень споживачів, які доведеться застосовувати надалі. Вже найближчим часом з’явиться інформація, якими надалі будуть графіки обмеження споживачів.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Попереду вечірній пік споживання, під час якого у разі необхідності можуть бути застосовані обмеження. Адже ввечері, повертаючись додому, ми вмикаємо світло та різні електроприлади, збільшуючи навантаження на мережі більше, ніж в ранковий час. Тому закликаємо всіх свідомо зменшити користування потужними електроприладами особливо ввечері від 17:00 до 23:00. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів і за можливості перенесіть користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий", - нагадує компанія.

В "Укренерго" також розповіли, що вранці, 29 жовтня, диспетчерський центр не надавав команду для аварійних відключень споживачів.

"Тепла погода та вихідний день сприяли тому, що зранку українці спожили електроенергії менше, ніж в цей самий час у попередні дні. Ранковий пік споживання був на 4,6% нижче, ніж напередодні в п’ятницю, а його верхня точка – трохи пізніше, що уповільнило зріст споживання. Ці дві речі разом запобігли загрозі перевантаження мереж і допомогли збалансувати енергосистему без примусових обмежень споживачів", - йдеться у повідомленні.

Аварійні відключення електроенергії

Після масованої атаки Росії критичних об'єктів інфраструктури українських міст, громадян закликають мінімізувати користування електроенергією від 07:00 до 23:00 години.

Так, у ДТЕК заявили, що тривалість обмежень може зрости до шести годин.

Проте у Рівненській області стабілізували енергетичну систему – на ці вихідні регіон буде зі світлом.

Як заявив народний депутат Олексій Кучеренко, "Нафтогаз" доручив припинити постачання газу на Трипільську ТЕС – одну з найбільших на Київщині.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що столиця отримала нове обладнання ППО для захисту енергетичних об'єктів.

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