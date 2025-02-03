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В "Укренерго" повідомили, чому зранку запровадили аварійні відключення електроенергії

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В "Укренерго" повідомили, чому зранку запровадили аварійні відключення електроенергії

Відключення світла в Україні Фото: ТСН

Ситуація в енергосистемі непроста.

У кількох областях вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина - обстріли з боку РФ.

Про це повідомили в "Укренерго".

Які регіони постраждали від обстрілів РФ

Внаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі. Зранку у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення. 

"Будь ласка, не вмикайте кілька електроприладів одночасно, коли світло вмикається після тимчасового знеструмлення!", - наголосили у компанії.

Також просять ощадливо ставитися до споживання електроенергії з 7:00 до 22:00.

Раніше йшлося про те, що наразі в Україні немає підстав для відключення світла за графіками. Вони можуть почати діяти лише у випадку, якщо температура повітря буде нижчою, ніж -10 градусів і триматимуться такою впродовж тижня чи двох. 

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