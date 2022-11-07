В "Укренерго" розповіли, коли в Україні покращиться ситуація з електрикою та чи буде блекаут

Найскладніше зараз у Київській та Харківській областях.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що ситуація з електропостачання в Україні покращиться вже за тиждень. Проте за умови, що російські окупанти знову не обстрілюватимуть нашу енергетичну інфраструктуру.

Про це він сказав у понеділок, 7 листопада, в етері телемарафону.

Кудрицький наголосив, що найскладніша ситуація з електрикою у Київській та Харківській областях. Саме через це в цих регіонах доводиться застосовувати планові та аварійні відключення.

В "Укренерго" наголосили, що вони працюють над тим, аби покращити ситуацію в північних областях України.

"Треба потерпіти кілька днів для того, щоб відчутні полегшення були для споживачів, щоб графіки відключень стали більш комфортними. Думаю, що на цьому тижні ще доведеться попрацювати енергетикам, і сподіваюся, що за відсутності ракетних обстрілів ми зможемо покращити ситуацію з енергопостачанням в центральному та північному регіонах нашої країни", - пояснив Володимир Кудрицький.

Очільник "Укренерго" наголосив, що енергетики робитимуть все можливе, щоб не допустити блекауту в Україні, проте такий сценарій можливий, оскільки росіяни постійно обстрілюють енергетичну інфраструктуру України.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Через це багато українських населених пунктів залишилися без електропостачання.

Востаннє окупанти масовано обстріляли Україну 31 жовтня. Тоді загарбники випустили по Україні 55 крилатих ракет. З них 45 вдалося збити.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів, що якщо не буде масованих ракетних обстрілів, то енергетики за 2-3 тижні зможуть стабілізувати ситуацію з електрикою.

Проте українська військова розвідка вважає, що ракетний терор триватиме. Мета - це дестабілізація ситуації в Україні та поширення паніки серед цивільних.

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