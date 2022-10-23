В "Укренерго" розповіли про ситуацію із відновленням світла після ударів РФ

Після масованого ракетного удару РФ 22 жовтня фахівці "Укренерго" вже відновили живлення Хмельниччини. Тривають роботи в ще кількох регіонах.

Про це інформує Національна енергетична компанія "Укренерго".

Наразі тривають роботи для відновлення енергопостачання Рівненщини, Черкащини та на Волині. Загалом після ракетних обстрілів по всій країні ремонтують інфраструктуру 70 ремонтних бригад "Укренерго".

"Ми щиро дякуємо всім українцям, які сьогодні свідомо зменшують споживання електроенергії, особливо в пікові години – від 6:00 до 11:00 і від 17:00 до 23:00. Енергетикам зараз особливо потрібна ваша підтримка, щоб мати час для відновлення роботи пошкоджених рашистами енергооб’єктів. Тому просимо вас ощадливо ставитися до споживання електроенергії впродовж всього дня", - сказано в повідомленні.

Громадян закликають, не вмикати одночасно в мережу кілька потужних електроприладів, а користуватися пральними машинами, бойлерами, кондиціонерами та обігрівачами вночі.

"Зменшуючи споживання електроенергії ви робите такий же внесок в нашу Перемогу, як і допомагаючи донатами ЗСУ. Таким чином ви разом з нами рятуєте енергосистему України", - додають у пресслужбі.

Нагадаємо, 23 жовтня від 12 години почалося обмеження енергопостачання у споживачів Києва, Київської області, Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини. Це необхідно, щоб уникнути перевантаження мереж в цих регіонах.

Масштабна атака об'єктів енергетики України

Зранку 22 жовтня Росія вчергове випустила по Україні ракети. Зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури. Двічі за день атакували росіяни Волинь. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок.

У Луцьку "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова.

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