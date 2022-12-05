В "Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом та попередили про складний опалювальний сезон

У понеділок, ​​5 грудня, ситуація в енергосистемі України залишається складною. Зберігається дефіцит електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Як зазначає компанія, протягом вихідних, завдяки збільшенню потужності атомних електростанцій та традиційному для суботи-неділі зниженню споживання, вдалося застосовувати мінімальний обсяг аварійних відключень.

Однак на ранок понеділка, диспетчерський центр "Укренерго" фіксує зростання обсягів споживання електроенергії. Це пов’язано як із початком робочого тижня, так і з відчутним зниженням температури майже по всій країні.

У компанії також нагадали, що у разі недотримання лімітів споживання, вводяться аварійні відключення. Графіки планових відключень складає, застосовує і публікує обленерго.

"Попереду у всіх нас непростий опалювальний сезон. Внаслідок російських ракетних ударів енергосистема країни зазнала суттєвих уражень. Ремонтні бригади "Укренерго" разом із колегами з обленерго та компаній-виробників цілодобово працюють на відновленням пошкодженого при обстрілах обладнання", - йдеться у повідомленні.

Екстрені відключення світла в Україні

Росія 23 листопада здійснила масований ракетний удар, зокрема, атакувавши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі в Україні застосовуються екстрені та стабілізаційні відключення елекроенергії.

У неділю, 4 грудня, в КМДА розповіли, що у столиці ситуація зі світлом по-троху стабілізовується, Київ незабаром може повернутися до планових відключень електроенергії.

Також, за словами мера Віталія Кличка, в разі блекауту метрополітен Києва не перевозитиме пасажирів, а працювати, як укриття та пункт, де люди зможуть зарадяти свої телефони.

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