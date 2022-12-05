В "Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом та попередили про складний опалювальний сезон

"Укренерго" передало обленерго інформацію про ліміти добового споживання.
У понеділок, 5 грудня, ситуація в енергосистемі України залишається складною. Зберігається дефіцит електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Як зазначає компанія, протягом вихідних, завдяки збільшенню потужності атомних електростанцій та традиційному для суботи-неділі зниженню споживання, вдалося застосовувати мінімальний обсяг аварійних відключень.
Однак на ранок понеділка, диспетчерський центр "Укренерго" фіксує зростання обсягів споживання електроенергії. Це пов’язано як із початком робочого тижня, так і з відчутним зниженням температури майже по всій країні.
У компанії також нагадали, що у разі недотримання лімітів споживання, вводяться аварійні відключення. Графіки планових відключень складає, застосовує і публікує обленерго.
"Попереду у всіх нас непростий опалювальний сезон. Внаслідок російських ракетних ударів енергосистема країни зазнала суттєвих уражень. Ремонтні бригади "Укренерго" разом із колегами з обленерго та компаній-виробників цілодобово працюють на відновленням пошкодженого при обстрілах обладнання", - йдеться у повідомленні.
Екстрені відключення світла в Україні
Росія 23 листопада здійснила масований ракетний удар, зокрема, атакувавши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі в Україні застосовуються екстрені та стабілізаційні відключення елекроенергії.
У неділю, 4 грудня, в КМДА розповіли, що у столиці ситуація зі світлом по-троху стабілізовується, Київ незабаром може повернутися до планових відключень електроенергії.
Також, за словами мера Віталія Кличка, в разі блекауту метрополітен Києва не перевозитиме пасажирів, а працювати, як укриття та пункт, де люди зможуть зарадяти свої телефони.
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