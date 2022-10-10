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В "Укрзалізниці" попередили про затримку пасажирських поїздів: деталі

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В "Укрзалізниці" попередили про затримку пасажирських поїздів: деталі

Фото: Укрзалізниця

Залізничники працюють над відновлення інфраструктури, щоб скоротити відставання поїздів від графіка.

Близько 20 пасажирських поїздів затримуються через пошкодження критичних об'єктів інфраструктури.  

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".  

За інформацією компанії, три поїзди затримуються до години, 17 – на понад годину. 

За графіком прямують 18 пасажирських поїздів. 

У компанії також попередили, що час затримки поїздів може змінюватися.

Нагадаємо, у Києві та області на дві години відключать енергопостачання.

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