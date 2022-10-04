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В "Укрзалізниці" попередили про затримку поїздів через ракетний удар по Харкову

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В "Укрзалізниці" попередили про затримку поїздів через ракетний удар по Харкову

Фото: Getty Images

Ракетний удар по Харкову знеструмив залізничну мережу.

Внаслідок нічного удару окупантів по Харкову частково знеструмлена залізнична мережа, є  мінімальні затримки поїздів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".  

"Вночі ворог вчергове атакував мирний Харків. У результаті ракетного удару маємо знеструмлення нашої мережі, проте затримки поїздів – мінімальні, рейс №164 Київ – Харків прибув до Харкова із затримкою в 9 хвилин, а наступний поїзд №725 Харків – Київ відправиться за графіком о 8:28", - йдеться у повідомленні.

Приміське сполучення регіоном відбувається у всіх напрямках, проте можливі затримки поїздів орієнтовно до 30 хвилин.

Харківський вокзал освітлений та продовжує працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, у ніч проти 4 жовтня Харків зазнав ракетного удару. Російські окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.

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