В "Укрзалізниці" попередили про затримку поїздів через ракетний удар по Харкову

Ракетний удар по Харкову знеструмив залізничну мережу.
Внаслідок нічного удару окупантів по Харкову частково знеструмлена залізнична мережа, є мінімальні затримки поїздів.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Вночі ворог вчергове атакував мирний Харків. У результаті ракетного удару маємо знеструмлення нашої мережі, проте затримки поїздів – мінімальні, рейс №164 Київ – Харків прибув до Харкова із затримкою в 9 хвилин, а наступний поїзд №725 Харків – Київ відправиться за графіком о 8:28", - йдеться у повідомленні.
Приміське сполучення регіоном відбувається у всіх напрямках, проте можливі затримки поїздів орієнтовно до 30 хвилин.
Харківський вокзал освітлений та продовжує працювати в штатному режимі.
Нагадаємо, у ніч проти 4 жовтня Харків зазнав ракетного удару. Російські окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.
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