В "Укрзалізниці" повідомили, скільки затримується потягів після обстрілів РФ

Вранці 11 жовтня звичним графіком рухаються 40 поїздів "Укрзалізниці", понад два десятки рейсів затримуються від 30 хвилин і більше.

Про це інформує пресслужба УЗ.

В компанії уточнили, що приміські рейси у всіх регіонах України курсують, напруга у контактній мережі відновлена. Також за графіком курсує київська кільцева електричка.

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"Станом на 8:30 звичним графіком рухаються 40 поїздів; до 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси — затримуються на час від 30 хвилин і більше. Залізничні вокзали працюють по всій країні в звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів", - сказано в повідомленні.

Стежити за затримками рейсів можна на сайті УЗ за цим посиланням, в чат-ботах Укрзалізниці в розділі "онлайн-табло" та в застосунку.

"Залізничники роблять все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка і пришвидшити прибуття на станції призначення. Укрзалізниця залишається на зв’язку для пасажирів по всіх питаннях через наш контактний центр за номером 0800 503 111, у чат-боті та наших офіційних соцмережах", - додали в компанії.

Нагадаємо, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Іжак назвав ракетні удари РФ по Україні особистим рішенням Путіна.

Як повідомлялося, військовий експерт Олег Жданов попередив, що ракетні удари по Києву та інших містах в найближчі дні можуть повторитися, але не в такій кількості, як зранку 10 жовтня. За його словами, ціль РФ - вбити якомога більше людей.

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