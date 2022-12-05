В "Укрзалізниці" повідомили, як курсуватимуть потяги у разі атаки РФ

Через знеструмлення зараз затримуються у дорозі 2 потяги.

Поїзди "Укрзалізниці" попри масштабну повітряну тривогу, яку оголосили вдень 5 грудня через активність ворожої авіації, продовжують рух, резервні локомотиви перебувають у готовності на випадок можливого знеструмлення.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Посадка та висадка наразі триває через підземні переходи. Пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, зможуть скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка.

Наразі через тимчасові знеструмлення маємо декілька затримок:

№712 Київ-Краматорськ - 1 год.

№111 Київ-Ізюм - 1 год. 33 хв.

Нагадаємо, речник Повітряних сил України Юрій Ігнат попереджав, що окупанти можуть застосувати кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії української ППО. Російські стратегічні бомбардувальники вже вилетіли і перша хвиля ракет вже запущена.

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