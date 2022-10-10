В "Укрзалізниці" розповіли, як довго чекати на поїзди, які рухаються із затримкою

14 потягів в Україні наразі рухаються із затримкою до 30 хвилин. Ще 24 рейси затримуються до понад години.

В Україні потяги рухаються із затримкою. 14 рейсів запізнюються на 30 хвилин, ще 24 - на понад годину.

Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

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Як стало відомо, київський залізничний вокзал готовиться для приїому пасажирів. Там зараз проводяться останні роботи з відкриття.

“У партнерстві з World Central Kitchen вже годуємо пасажирів на Київському вокзалі: пасажири всіх рейсів, які прибудуть сьогодні після комендантської години, зможуть залишитись на ніч на вокзалі. Запаси чаю та їжі вже оновлені Ми залишаємось на зв’язку та готові консультувати пасажирів по всім питанням через контактний центр Укрзалізниці за номером 0800 503 111, у чат-ботах, та на наших офіційних сторінках в соцмережах”, - наголосили в “Укрзалізниці”.

Нагадаємо, що Зеленський домовився з Макроном про посилення допомоги у закритті українського неба.

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