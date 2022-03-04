В "Укрзалізниці" розповіли, як українцям пересуватися поїздами в Польщі

В "Укрзалізниці" розповіли, як українцям пересуватися поїздами в Польщі

Поїзди з України прибувають на перон №5. Там українські пасажири можуть отримати допомогу від волонтерів, їжу та воду.

Після проходження паспортного контролю українці можуть отримати допомогу від волонтерів та працівників залізниці у польському місті Перемишлі.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Поїзди з України прибувають на перон №5. Там українські пасажири можуть отримати допомогу від волонтерів, їжу та воду.

“З Перемишля щоденно відправляється декілька поїздів до різних міст Польщі: Варшави, Кракова, Познані, Катовіце тощо. Щодня близько 21:30 відправляється поїзд RegioJet до Праги. Цих додаткових поїздів немає у розкладі та на табло у вокзалі. Пасажирам рекомендується уважно слухати оголошення на вокзалі та за необхідності питати волонтерів, які допоможуть зорієнтуватись у найближчих рейсах. Платити за квиток не потрібно: проїзд для громадян України безкоштовний на всіх польських поїздах”, — підкреслили в “Укрзалізниці”.

Якщо ж пасажир хоче скористатися поїздом “Інтерсіті”, квиток йому необхідно отримати з реєстрацією в касі на вокзалі. Для цього достатньо показати український паспорт. Для отримання регіонального квитка на поїзд жодних додаткових документів не потрібне.

“Поїзди, які повертаються до Львова з Перемишля, теж беруть пасажирів. Проїзд ними також безкоштовний: пасажири можуть пройти до міжнародного терміналу біля п'ятого перону, пройти паспортний контроль та зачекати наступного поїзда. “Укрзалізниця” просить пасажирів зберігати спокій, бути ввічливими та допомагати іншим пасажирам. Рейси здійснюються регулярно, тож всі бажаючі зможуть отримати допомогу та дістатись пункта свого призначенні в безпеці”, — наголосили в компанії.