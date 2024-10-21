В Умані СБУ знайшла тих, хто підпалював військові авто (фото)

Підлітки шукали "швидкого заробітку" в інтернеті, їм загрожує до 8 років тюрми.

В Умані СБУ затримала двох підлітків, які за гроші підпалювали автомобілі військових на замовлення російських агентів.

Про це повідомило Управління СБ України в Черкаській області

Вони діяли у парі, заздалегідь підготувавши легкозаймисту суміш. Після виявлення потенційних цілей на місцях паркування військових авто, молодики фільмували їх та відправляли відео на погодження «замовнику». "Діяли переважно у парі, заздалегідь підготувавши легкозаймисту суміш. Після виявлення потенційних цілей, на місцях паркування військових авто, зловмисники фільмували їх та відправляли на погодження «замовнику», йдеться у повідомленні.

Повідомляється, після цього підпалювали автомобілі та знімали процес на відео для «звіту» перед російським куратором. Протягом доби зловмисники спалили два військові авто — позашляховик та мінівен українських захисників у місті Умань.

Нагадаємо, що СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по Україні.Вони встановлювали приховані відеокамери біля стратегічних об'єктів в Україні, щоб спостерігати за наслідками атак та коригувати нові удари.