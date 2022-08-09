В Умані від поранень внаслідок падіння збитої ракети померла одна людина

Після влучання осколків збитої російської ракети поблизу Умані в Черкаській області, одна людина померла в лікарні.

Внаслідок падіння залишків збитої ракети було пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували. Проте травми однієї людини виявились несумісні з життям.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"На жаль, у лікарні помер один із постраждалих через ракетну атаку на Уманщину. Лікарі робили все можливе. Але врятувати його не вдалося – отримані травми виявились несумісні з життям. Співчуття рідним і близьким!" - написав Табурець.

За його словами, стан іншого потерпілого нині середньої тяжкості, але стабільний.

Нагадаємо, в Уманському районі 8 серпня під час повітряної тривоги сили ППО збили російську ракету.

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