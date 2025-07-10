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- Війна
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В УПЦ МП відреагували на ситуацію з недопущенням з тваринами до сховища храму
Волинська єпархія прокоментувала ситуацію з укриттями: чому людей з тваринами не пускали всередину
Під час повітряної тривоги в Луцьку деяким людям не дозволили зайти в укриття храму. Це викликало запитання. Прессекретар Волинської єпархії Віктор Аніпко пояснив ситуацію. Він сказав, що правила церкви забороняють пускати тварин в укриття храму. Люди могли залишити своїх улюбленців біля входу, а самі зайти всередину.
Про це пише ZAXID.NET.
Водночас настоятель храму Володимир Яцишин назвав інформацію, поширену Іриною Хаслам, фейком. Він зазначив, що люди хотіли зайти з тваринами саме в приміщення храму, що дійсно заборонено. Але перебувати у коридорі та безпосередньо в укритті їм дозволялося.
Щодо попередніх скарг жителів про зачинені укриття на початку повномасштабного вторгнення, протоієрей Віктор Аніпко пояснив, що тоді в підвальному приміщенні тривав ремонт, і необхідні умови для перебування людей ще не були створені.
Нагадаємо, у Мережі обурені інцидентом під час обстрілу Луцька 9 липня, коли людей не пустили в укриття храму з домашніми тваринами.
ЗМІ повідомили, що під час потужного обстрілу Луцька людей із домашніми тваринами не пускали в укриття храму, посилаючись на канони.