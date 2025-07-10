В УПЦ МП відреагували на ситуацію з недопущенням з тваринами до сховища храму

В УПЦ МП відреагували на ситуацію з недопущенням з тваринами у сховище храму / © ZAXID.NET

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Під час повітряної тривоги в Луцьку деяким людям не дозволили зайти в укриття храму. Це викликало запитання. Прессекретар Волинської єпархії Віктор Аніпко пояснив ситуацію. Він сказав, що правила церкви забороняють пускати тварин в укриття храму. Люди могли залишити своїх улюбленців біля входу, а самі зайти всередину.

Про це пише ZAXID.NET.

Водночас настоятель храму Володимир Яцишин назвав інформацію, поширену Іриною Хаслам, фейком. Він зазначив, що люди хотіли зайти з тваринами саме в приміщення храму, що дійсно заборонено. Але перебувати у коридорі та безпосередньо в укритті їм дозволялося.

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Щодо попередніх скарг жителів про зачинені укриття на початку повномасштабного вторгнення, протоієрей Віктор Аніпко пояснив, що тоді в підвальному приміщенні тривав ремонт, і необхідні умови для перебування людей ще не були створені.

Нагадаємо, у Мережі обурені інцидентом під час обстрілу Луцька 9 липня, коли людей не пустили в укриття храму з домашніми тваринами.

ЗМІ повідомили, що під час потужного обстрілу Луцька людей із домашніми тваринами не пускали в укриття храму, посилаючись на канони.