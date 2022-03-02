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В уряді назвали найпроблемніші точки України у зв'язку з нападом РФ

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В уряді назвали найпроблемніші точки України у зв'язку з нападом РФ

Associated Press

Напад Росії - це справа усього українського народу, каже Верещук.

В Україні, на яку напала Росія в ніч проти 24 лютого, наразі майже не залишилося локації, якої б не торкнулася війна. Виняток - західна Україна.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі 1+1. 

"Херсон, Житомир, Донеччина, немає практично точки, де би війна не торкнулася. Звичайно, окрім західної України. Там у меншій мірі. Але це справа усього українського народу, тому я кажу в цілому", - сказала вона.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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