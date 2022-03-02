В уряді назвали найпроблемніші точки України у зв'язку з нападом РФ

В уряді назвали найпроблемніші точки України у зв'язку з нападом РФ

Напад Росії - це справа усього українського народу, каже Верещук.

В Україні, на яку напала Росія в ніч проти 24 лютого, наразі майже не залишилося локації, якої б не торкнулася війна. Виняток - західна Україна.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі 1+1.

Також читайте Сьомий день війни Росії проти України: Генштаб відзвітував про ситуацію в країні

"Херсон, Житомир, Донеччина, немає практично точки, де би війна не торкнулася. Звичайно, окрім західної України. Там у меншій мірі. Але це справа усього українського народу, тому я кажу в цілому", - сказала вона.