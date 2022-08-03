В уряді пояснили, чому не всі переселенці отримали обіцяні виплати: коли чекати і як діяти

Близько 150 тисяч вимушених переселенців досі не отримали обіцяні державою виплати. Мінсоцполітики обіцяє, що незалежно від часу затримки і проблеми - виплати отримають усі й за весь час.

Причин не виплат грошей для переселенців урядовці називають багато - перевантажені органи соцзахисту, технічні помилки в «Дії», а буває й таке, що самі переселенці неправильно вказують свої дані, йдеться в ТСН.

23 лютого пара готувала в Маріуполі суші, але вже наступного дня були вимушені тікати з міста, яке колись прихистило їх. У 2014 році так само вони тікали з рідного Донецька у Маріуполь. Там разом з ще однією донецькою родиною і започаткували свій бізнес - відкрили два заклади, в яких готували суші. Один - біля Азовсталі, інший - поблизу з розбомбленим росіянами на початку березня пологовим.

«Там нічого не залишилося. Як і з нашими двома будинками двох сімей», - розповідають переселенці.

Тепер у Львові знову починають все заново. «Був страх, а раптом не вийде. Наступного дня в мене просто розірвався телефон від замовлень. Люди з інших областей казали, що давайте ми у вас просто щось купимо, ви комусь подаруєте, а ми просто це оплатимо, щоб вас якось підтримати», - розповідає співвласниця закладу Дарія.

Майже всі їхні співробітники - це такі ж самі вимушені переселенці. Люди, які втратили і житло, і роботу. Загалом статус «Внутрішньог переміщених осіб» вже мають майже чотири з половиною мільйони українців. Це втричі більше, ніж було до початку повномасштабного вторгнення. Де взяти стільки робочих місць? Тих, хто втратив роботу, у Мінсоцполітики радять звертатися до центрів зайнятості.

"Передбачено, як виплати допомоги по безробіттю, так і активні програми з залучення таких людей до системи працевлаштування. Є участь у громадських роботах, є перекваліфікація, є перенавчання", - каже заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Окремо існує також програма релокації бізнесу. Натепер вдалося перемістити близько тисячі вцілілих підприємств. Наші герої під цю категорію не підпадали. Маріупольці перезапускали заклад своїм коштом. Вони мають статус ВПО, але на допомогу від держави навіть не розраховували. Хоча внутрішньо переміщеним особам з березня держава виплачує гроші. Щомісяця це 2 тисячі на кожну дорослу людину і по 3 тисячі на дитину та людину з інвалідністю. Але обіцяні виплати частина переселенців отримати не може.

«В «Дії» не вийшло. Мені писало, що я не підходжу для статусу переселенця. Потім я пішла в ЦНАП, мені пояснили, що не треба приходити більше: «Воно у вас з'явиться саме». Так, довідка з'явилася в «Дії», але виплати так і не прийшли», - каже внутрішньо переміщена особа Валерія Макуха.

Розробники «Дії» не приховують - технічні помилки трапляються, адже послугу змушені були створювали нашвидкоруч і тепер, щойно з'являються недоліки, їх виправляють. Наразі у застосунку лише чверть від усіх, хто хоче отримати статус ВПО. Інші - звертаються в органи соцзахисту. І вони перевантажені. Щоб зрозуміти, де саме пішов збій і виправити його - українців просять телефонувати на гарячу урядову лінію - 1548.

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«Якщо не вистачає рук, ми додаємо руки через постанову. Не вистачає комп'ютерів - шукаємо комп'ютери і програми, щоб запрацювали якомога скоріше. Буде постанова, яка дозволить ті втрачені місяці, теж дорахувати і люди справедливо отримають усі свої гроші, виплати, які їм належать», - каже міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

До того ж гроші можна отримати за міжнародними програмами підтримки. Або по 2200 гривень упродовж трьох місяців від ООН, або одноразово дві з половиною тисячі від «Червоного хреста». Подати заявку можна на порталі «є-Допомога». Отримати ці виплати можуть не лише особи, які мають статус ВПО, а й інші вразливі категорії - пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні родини.

Зараз етапи переміщення вже менші. Ситуація потроху стабілізується - і відповідно затримки теж мають стати коротшими. Але з початком опалювального сезону в Україні очікують на нову хвилю переселенців.

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