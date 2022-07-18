В уряді прогнозують нову хвилю внутрішніх переселенців напередодні опалювального сезону

Верещук прогнозує, що напередодні холодів люди виїжджатимуть з окупованих міст і міст на лінії фронту, де пошкоджені комунікації, у безпечніші регіони.

Восени, напередодні опалювального сезону, Україну може чекати нова хвиля внутрішнього переміщення осіб зі сходу на захід.

Про це заявила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, є багато населених пунктів, які відрізані від комунікацій через війну. Наприклад, Запорізька область, зокрема Енергодар, фактично відрізані від газопостачання і відновити його найближчим часом неможливо. Тому вона прогнозує, що напередодні холодів люди виїжджатимуть з окупованих міст і міст на лінії фронту у безпечніші регіони.

"Лише 4,5 млн внутрішньо переміщених осіб зареєстровані, а є майже 7 млн внутрішньо переміщених осіб. Ми прогнозуємо нову хвилю переміщень зі сходу на захід країни", – зазначила Верещук.

Міністерка запевнила, що переселенці будуть розміщені в комфортних умовах. Їх розміщуватимуть у навчальних закладах та гуртожитках.

"UNICEF, ООН, інші міжнародні організації допомагатимуть ваучерами на опалення, допомагатимуть вугіллям, дровами та іншим. Ми взялися координувати цей процес і сподіваюся, що невдовзі буде результат", – сказала вона.

Раніше єврокомісарка повідомила, скільки українців вже повернулися додому і як багато ще залишаються на чужині.

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