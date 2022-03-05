В усьому винен долар: в РФ робітники влаштували страйк, бо зарплату виплатили за старим курсом

В усьому винен долар: в РФ робітники влаштували страйк, бо зарплату виплатили за старим курсом

Страйк стався через стрибок долара.

У російському Нижньокамську робітники заводу влаштували страйк через заробітну плату.

Про це повідомив один з Telegram-каналів.

Стихійний страйк із вимогою індексації заробітної плати влаштували працівники заводу “Гемонт”. Їм не сподобалося, що вони отримали зарплату за старим курсом.

Зазначається, що співробітники фірми отримують зарплату в рублях. Втім, через падіння курсу російської валюти під час конвертації в долари значно втрачають гроші. Ввідтак вони вимагають відшкодувати різницю.