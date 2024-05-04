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В Ужгороді чоловік зірвав шеврони з військового – з'явились нові подробиці інциденту

В Ужгороді чоловік зірвав шеврони з військового – з'явились нові подробиці інциденту

В Ужгороді чоловік зірвав шеврони з військового / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

За попередньою інформацією, військовослужбовець перебував у стані алкогольного спʼяніння.

У центрі Ужгорода перехожий зірвав шеврони з військового. Як вдалось зʼясувати – цим чоловіком виявився також військовослужбовець ЗСУ, який наразі проходить реабілітацію у місті після поранення.  

Про це розповів журналіст Віталій Глагола.

"Його обурило, що військовий, який був у формі, – у стані алкогольного спʼяніння і цим соромить ЗСУ. Саме тому він зірвав з нього шеврони. Чоловік у синій куртці на відео – цивільний", - розповів подробиці журналіст.

Нагадаємо, на Закарпатті сталася стрілянина біля військкомату (відео).

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