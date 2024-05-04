В Ужгороді чоловік зірвав шеврони з військового – з'явились нові подробиці інциденту

За попередньою інформацією, військовослужбовець перебував у стані алкогольного спʼяніння.
У центрі Ужгорода перехожий зірвав шеврони з військового. Як вдалось зʼясувати – цим чоловіком виявився також військовослужбовець ЗСУ, який наразі проходить реабілітацію у місті після поранення.
Про це розповів журналіст Віталій Глагола.
"Його обурило, що військовий, який був у формі, – у стані алкогольного спʼяніння і цим соромить ЗСУ. Саме тому він зірвав з нього шеврони. Чоловік у синій куртці на відео – цивільний", - розповів подробиці журналіст.
Нагадаємо, на Закарпатті сталася стрілянина біля військкомату (відео).
Читайте також провідні новини дня:
- В Україні можуть примусово вилучати житло для потреб ЗСУ: адвокат пояснив, за якої умови
- Бойових вильотів на F-16 поки немає – все інше можливе: генерал заінтригував щодо постачання західних літаків
- Аномалії в небі України: чому полярне сяйво частіше бачать над Києвом і до чого тут війна