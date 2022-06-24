В яких домівках люди живуть в окупованому Маріуполі: Андрющенко показав відео

В яких домівках люди живуть в окупованому Маріуполі: Андрющенко показав відео

В окупованому Маріуполі люди живуть в зруйнованих російськими військовими домівках.

Самі багатоповерхівки росіяни розстрілювали з танків задля розваги.

Про це на своїй сторінці написав радник міського голови Петро Андрющенко.

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“Тут досі живуть люди. Ці будинки розстрілювали російські танки задля гарних відосіків тік-ток воїнів кадирова. Ані води. Ані електрики. Ані жодного натяку на цивілізацію. Так реально виглядає Маріуполь. Так реально виглядає маріупольське життя в окупації”, - написав Петро Андрющенко та показав наслідки “руского міра”.

Нагадаємо, що українські бійці знищили окупанта зі штурмовика.

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