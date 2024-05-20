В яких областях найбільше ухилянтів і скількох вже доправили до ТЦК – дані Нацполіції

У яких регіонах чоловіки найбільше ухиляються від мобілізації.

В Україні 18 травня вступив в силу новий закон про мобілізацію, який, зокрема посилює відповідальність за ухилення від призову. У Нацполіції розповіли, у яких областях виявили найбільше ухилянтів. Так, керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) передали до поліції інформацію про 94,5 тисяч осіб, які ухиляються від явки до ТЦК. З них 20 031 було знайдено поліцією та доставлено до військкоматів.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

Дніпропетровська область

За чотири місяці 2024 року до підрозділів поліції регіону надійшло 38 282 звернення з територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки з даними тих українців, які ухиляються від служби. З них вже знайдено та доправлено до ТЦК 5511 осіб.

Чернігівська область

До Головного управління Нацполіції у Чернігівській області надійшло 9115 звернень ТЦК для встановлення місця перебування та доставлення осіб, які ухиляються від військової служби під час мобілізації. З них 1429 осіб – було знайдено та доправлено до територіальних центрів.

Харківська область

На Харківщині до поліції надійшла інформація про 4664 ухилянтів. Було встановлено та доставлено 1954 осіб до районних територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки.

Івано-Франківська область

В Івано-Франківській області 2024 року поліція зареєструвала 2328 звернень від ТЦК, вже знайдено та доправлено до військкоматів 1814 осіб.

Житомирська область

У ГУНП у Житомирській області повідомили, що станом на кінець квітня 2024 року до поліції передали дані про 8289 жителів регіону, які ухиляються від мобілізації. Як розповів начальник управління превентивної діяльності ГУНП Олег Бродський, 2452 з них уже знайдено правоохоронцями та доправлено до ТЦК.

Полтавська область

У Полтавській області до поліції надійшло звернення щодо 7433 ухилянтів, з них знайдено та доставлено до ТЦК 2591.

Рівненська область

Правоохоронці Рівненської області повідомили про 9832 ухилянтів, 1828 з яких вдалося розшукати та доправити до військкоматів.

Вінницька область

На Вінниччині розшукують 7288 мешканців регіону, які ухиляються від мобілізації. Правоохоронці вже знайшли 2325 осіб.

Кіровоградська область

На Кіровоградщині поліція зареєструвала 5955 звернень ТЦК про ухилення від призову та мобілізації. А ось скільки ухилянтів правоохоронці в результаті знайшли і доправили до ТЦК, заступник начальника ГУНП Олександр Сагаль не повідомив, оскільки окремий облік відомостей про таких осіб поліцейськими не ведеться.

Хмельницька область

До поліції Хмельницької області надійшло 1085 звернень. Скільки з них правоохоронцям вдалося знайти, у цьому ГУНП також не повідомляється.

У поліції Донецької, Херсонської, Тернопільської та Черкаської областей відмовилися надати дані про ухилянтів.

Заступник начальника ГУНП у Чернівецькій області Святослав Кишлар у відповіді на інформаційний запит взагалі повідомив, що підрозділи ГУНП не ведуть облік осіб, які ухиляються від явки до ТЦК або від проходження військової служби під час мобілізації.

Одеська область

ГУНП в Одеській області порадило журналістам звернутись із запитами до територіальних підрозділів.

Районне управління поліції міста Подільськ прозвітувало про 255 звернень від ТЦК і що 127 ухилянтів правоохоронці вже розшукали.

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Головні управління Нацполіції Сумської, Київської, Закарпатської та Львівської областей не відповіли на інформаційний запит ЗМІ. Правоохоронці Запорізької області пообіцяли надати інформацію найближчим часом.

Так, на сьогодні вже є дані, що військкоми передали поліції інформацію про 94 526 ухилянтів. З них 20 031 було знайдено поліцією та доставлено до ТЦК.

Нагадаємо, чоловіки мають отримати "мітку" у військовому квитку – що це за штрихкод і чому без нього будуть проблеми.

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