В яких умовах перебувають російські військовополонені: Лубінець відповів

Україна забезпечує всі необхідні умови для утримання російських військовополонених, і самі полонені не висловлюють жодних скарг.

Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, під час обміну співробітники Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини мали можливість особисто поспілкуватися з російськими військовими. Усі вони підтвердили, що отримують необхідну медичну допомогу, мають можливість писати та отримувати листи від рідних, а також їх відвідують представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

“Раз у три місяці їх постійно відвідують працівники МКЧХ. Також полонені мали змогу отримувати і передавати листи родичам, їм надавалася вся необхідна медична допомога”, — зазначив Лубінець.

Один із російських військових навіть підтвердив якість медичних послуг, заявивши: “Вилікували, нормально. На ноги поставили”.

Омбудсмен наголосив, що Україна дотримується всіх міжнародних норм поводження з військовополоненими, зокрема Женевських конвенцій.

“Ми демонструємо належне ставлення до полонених відповідно до міжнародних стандартів. Очікуємо, що Росія також забезпечить гідні умови для українських військовополонених і допустить до них представників МКЧХ!” — підкреслив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, на одному з найгарячіших напрямків українські воїни зі спецпідрозділу "Червона Калина" провели ретельно сплановану операцію, внаслідок якої взяли в полон п’ятьох російських окупантів.

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