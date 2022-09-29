"В якому стані цей мотлох?": Резніков висловився про ядерну зброю Росії

Тож у Росії можуть натиснути "на ядерну кнопку, але це може бахнути прямо там".

Про це Резніков розповів у інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Ризики завжди є. Маючи такого сусіда з ядерним потенціалом, завжди є можливість, що він психане. Наскільки це у відсотках? Я не берусь сказати. Чи залишилися у них носії? Так, лишилися. Його можна донести і "Іскандерами", і "Калібрами", і літаками. Якої вони якості та стану – у мене запитання", – зауважив очільник Міноборони.

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Він також нагадав, що Україна віддала Росії своє ядерне озброєння. Проте наразі не відомо, в якому стані зараз воно перебуває і чи його утилізували.

"А в якому стані цей мотлох у Росії? Наші ракети "Сатана" у Росії ще на озброєнні, ми їх робили понад 40 років тому. І постає запитання: хто їх обслуговує, за якими документами і скільки років цим інженерам… Тому можна натиснути кнопку, але це може бахнути прямо там", – пояснив Резніков.

Зауважимо, в Росії періодично погрожують застосуванням ядерної зброї то Україні, а то й усьому світові. Так, одна з заяв на цю тему пролунала 25 вересня від очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. Він сказав, що всі російські закони і доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на "приєднані" через "референдуми" території України в разі їх закріплення в Конституції РФ.

Президент США Джо Байден попереджав російського диктатора Володимира Путіна, що застосування зброї масового ураження в Україні матиме для серйозні наслідки для країни-агресорки.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський сказав, що не думає, що Путін блефує, коли вдається до погроз ядерною зброєю.

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