"В якому стані цей мотлох?": Резніков висловився про ядерну зброю Росії

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про існування ризиків застосування Росією ядерної зброї. Проте якість та стан такого озброєння викликає запитання.
Тож у Росії можуть натиснути "на ядерну кнопку, але це може бахнути прямо там".
Про це Резніков розповів у інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
"Ризики завжди є. Маючи такого сусіда з ядерним потенціалом, завжди є можливість, що він психане. Наскільки це у відсотках? Я не берусь сказати. Чи залишилися у них носії? Так, лишилися. Його можна донести і "Іскандерами", і "Калібрами", і літаками. Якої вони якості та стану – у мене запитання", – зауважив очільник Міноборони.
Він також нагадав, що Україна віддала Росії своє ядерне озброєння. Проте наразі не відомо, в якому стані зараз воно перебуває і чи його утилізували.
"А в якому стані цей мотлох у Росії? Наші ракети "Сатана" у Росії ще на озброєнні, ми їх робили понад 40 років тому. І постає запитання: хто їх обслуговує, за якими документами і скільки років цим інженерам… Тому можна натиснути кнопку, але це може бахнути прямо там", – пояснив Резніков.
Зауважимо, в Росії періодично погрожують застосуванням ядерної зброї то Україні, а то й усьому світові. Так, одна з заяв на цю тему пролунала 25 вересня від очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. Він сказав, що всі російські закони і доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на "приєднані" через "референдуми" території України в разі їх закріплення в Конституції РФ.
Президент США Джо Байден попереджав російського диктатора Володимира Путіна, що застосування зброї масового ураження в Україні матиме для серйозні наслідки для країни-агресорки.
У свою чергу президент України Володимир Зеленський сказав, що не думає, що Путін блефує, коли вдається до погроз ядерною зброєю.
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