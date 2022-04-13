В Японії затвердили виплати українським біженцям: хто і скільки отримає

В Японії затвердили виплати українським біженцям: хто і скільки отримає

Читайте в матеріалі ТСН.ua про розмір фінансової допомоги українським біженцям в Японії.

Українці вимушено покидають свою країну через повномасштабну війну Росії, яка почалася 24 лютого 2022 року. Кожна країна світу запроваджує для українських біженців фінансову допомогу. В Japan Today повідомили, на які виплати можуть чекати українці, які виїхали до Японії.

Фінансова допомога в Японії: хто та скільки отримає

Згідно з новими правилами, уряд Японії буде виплачувати соціальну допомогу українським біженцям щонайменше півроку після оформлення заяви на отримання коштів. Також українцям додатково будуть покривати уроки японської мови та медичну допомогу. Отримають біженці і безкоштовну допомогу з працевлаштуванням.

Тимчасово всіх українців, яких евакуювали до Японії, поселять в готелях та виплачуватимуть такі суми допомоги:

500 єн на день (близько 117 гривень) на одну дитину до 12 років;

1000 єн на день (близько 234 гривні) на одну дорослу людину.

Витрати на харчування покриватимуться окремо від цих виплат.

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Якщо з готелів українські біженці вирішать переїхати на нове житло, яке будуть надавати підприємства та муніципалітети, щоденні виплати зростуть до:

1200 єн (близько 285 гривень) на одну дитину до 12 років;

2400 єн (близько 570 гривень) на одну дорослу особу.

Також урядом Японії передбачена одноразова допомога у розмірі 160 тисяч єн (близько 37 563 гривень) на одного українця віком від 16 років та 80 тисяч єн (близько 18 781 гривень) на кожного біженця до 16 років. Цю фінансову допомогу можна буде отримати відразу після переїзду з готелю до нового житла.