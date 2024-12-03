"В’язниці порожні": РФ кидає на штурми колишніх ув’язнених жінок

На Донеччині росіяни кидають на штурми колишніх ув’язнених жінок.

Російські окупанти підтягують резерви для активних бойових дій на Курахівському, Времівському, Покровському напрямках. До штурмових дій загарбники залучають навіть раніше засуджених російських жінок.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Були помічені у лавах російських військ і свіжомобілізовані, і колишні ув’язнені. Крім того, у нас є інформація, що до штурмових дій залучені жінки в російській армії. Це колишні засуджені із загонів "Шторм", саме ці загони формуються із колишніх засуджених", – розповідає військовий.

За його словами, наразі російські в’язниці "майже спорожніли" через масову мобілізацію засуджених для війни проти України.

Раніше повідомлялося, що Курахове опинилося перед загрозою окупації.

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