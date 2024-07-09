В ЄК відреагували на "мирні ініціативи" Орбана: Війну в Україні завершить виведення військ РФ, а не посередництво

Там зауважили, що Україна не просила Угорщину про таке посередництво.

Речник Європейської комісії Ерік Мамер заявив, що війну Росії проти України має завершити не "посередництво" прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, про яке його ніхто не просив, а повне виведення російських військ з території України.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі, пише "Укрінформ".

"Посередництво – це коли обидві сторони просять вас про це. У цьому і є сенс посередництва. Попри те, як саме (цю місію - ред.) описує прем’єр-міністр Орбан, наскільки відомо, жодна зі сторін, надто Україна, не просила про таке посередництво", - сказав Мамер.

Водночас, він наголосив, що саме Росія може негайно зупинити цю війну, якщо виведе свої війська.

Речник також нагадав, що нині триває мирний процес на основі ініціатив України за повної підтримки Європейського Союзу, зокрема, у форматі нещодавньої мирної конференції у Швейцарії. Саме у цьому напрямку ЄС виявляє активну позицію, щоб допомогти Україні у пошуку шляхів до тривалого та справедливого миру.

Нагадаємо, Віктор Орбан після своєї поїздки до Москви до російського президента Володимира Путіна пообіцяв більше "несподіваних зустрічей".

Після РФ, прем'єр Угорщини поїхав до Китаю. Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав світові держави допомогти Росії та Україні відновити прямий діалог під час зустрічі у понеділок, 8 липня, з Віктором Орбаном.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що між Україною та російським агресором не може бути іншого посередництва крім консолідованих зусиль сильних світових держав, які змусять Путіна припинити війну.

За його словами, навіть якщо кремлівський диктатор зустрічається з представником якоїсь держави, це зовсім не означає, що він має намір закінчити війну.

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