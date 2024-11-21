В ЄС відреагували на удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру

Європейський Союз бачив повідомлення про застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети під час вранішньої атаки на Україну та наразі оцінює повну картину.

Про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє "ЄП".

"Очевидно, що такі атаки означатимуть ще одну явну ескалацію з боку Путіна. Протягом останнього періоду часу ми фактично не відчували браку ознак подальшої ескалації конфлікту з боку Путіна", - наголосив Стано.

Атаки на енергетичну інфраструктуру України не є ознакою того, що "фюрер" прагне до деескалації, вважає Стано. Натомість, якщо дані про застосування РФ міжконтинентальної балістики підтвердяться, то "це буде ще однією кількісною і якісною зміною в цьому підході і чіткою ознакою ескалації".

"Путін знову грає в ядерну авантюру з нещодавно оновленою ядерною доктриною Росії, він залучив північнокорейських солдатів на європейську землю, тож це все явні ознаки прагнення ескалації, а не реального пошуку шляхів до миру", – заявив представник Єврокомісії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що зранку 21 листопада РФ вдарила новою міжконтинентальною балістикою. Нею ворог атакував Дніпро.

В адміністрації диктатора РФ Володимира відреагували на інформацію про запуск міжконтинентальної балістичної ракети по Україні.

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