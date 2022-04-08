В ЄС заморозили активи російських і білоруських олігархів на майже 30 мільярдів євро

В ЄС заморозили активи російських і білоруських олігархів на майже 30 мільярдів євро

Країни ЄС заблокували транзакції на суму в 196 млрд євро.

Європейський Союз заблокував активи на 29,5 млрд євро фізосіб та організацій, внесених до списків санкцій проти Росії та Білорусі.

Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

Половина держав-членів ЄС повідомили Єврокомісії про блокування активів громадян та організацій РФ та Білорусі на 29,5 млрд євро. У списку, зокрема, яхти, гвинтокрили, нерухомість, а також предмети мистецтва на 6,7 млрд євро.

Крім того, країни ЄС заблокували транзакції на суму в 196 млрд євро.

Єврокомісія поки що не має повної картини щодо вартості заблокованих активів російських олігархів. Згаданий обсяг може становити лише незначну частину активів, які можуть бути заблоковані, зазначає агентство. Раніше лише в Нідерландах нарахували активів олігархів з чорного списку на 27 млрд євро.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз схвалив п'ятий пакет санкцій проти Росії через її військову агресію проти України. Пакет містить заходи, щоб посилити тиск на російський уряд та економіку.

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