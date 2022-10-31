В ЄС занепокоєні збільшенням іморту побутової техніки до Росії - Bloomberg

Вірменія та Казахстан значно збільшили закупівлю техніки, яку потім перепродають у РФ
Країни Європейського союзу занепокоєні різким збільшенням закупівлі побутової техніки сусідами Росії після початку війни та введенням санкцій.
Про це пише Bloomberg.
Статистична служба Євросоюзу - Eurostat повідомила, що сусідня з Росією Вірменія за останні вісім місяців імпортувала з ЄС більше пральних машин, аніж за останні два роки.
В свою чергу Казахстан збільшив імпорт молоковідсмоктувачів на 633%, там також спостерігається значний ріст закупівлі холодильників.
Керівництво Казахстану каже, що об'єми імпорту техніки виросли через те, що велика її частина продається у Росію.
Європейські чиновники бояться, що Росія використає всю техніку у військових цілях.
Нагадаємо раніше аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що російський диктатор Володимир Путін не використовуватиме ядерну зброю у війні проти України.
Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна закінчиться так само швидко, як і почалася.
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