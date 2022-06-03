В ЄС запевнили, що не визнаватимуть російських паспортів, які загарбники роздають жителям окупованих територій України

В ЄС запевнили, що не визнаватимуть російських паспортів, які загарбники роздають жителям окупованих територій України

Країни-члени Європейського союзу засуджують спроби Росії анексувати окуповані райони України. Йдеться, зокрема, про Запорізьку та Херсонську області, де окупанти роздають жителям російські паспорти.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель наголосив, що намагання Росії насильно інтегрувати Херсонську та Запорізьку області – порушення міжнародного права.

Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозепа Борреля, оприлюдненій у п'ятницю, 3 червня, передає DW.

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"Євросоюз рішуче засуджує будь-які спроби Росії замінити демократично обрані та легітимні українські адміністрації. Євросоюз також засуджує спроби ввести в обіг російський рубль паралельно з українською гривнею і ввести російську програму навчання та змінити мову викладання в школах на тих територіях Херсонської та Запорізької областей , які наразі перебувають під незаконним контролем російських військ, що вторглися", - сказано у документі.

Нагадаємо, російські військові запроваджують на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей російський телефонний код +7. Ба більше, у продаж вже навіть надійшли сім-карти з номерами, які починаються на +7.

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