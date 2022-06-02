"В Європі і світі буде своєрідне "8 травня": експерт розповів про розквіт України після завершення війни

"В Європі і світі буде своєрідне "8 травня": експерт розповів про розквіт України після завершення війни

Одразу після завершення гарячої фази війни Росії перспективи вступу України до НАТО стануть значно реальнішими.

Україні після війни, яку розпочала РФ на чолі з Путіним, може бути надано статус кандидата. Водночас країни Європи не матимуть жодних аргументів проти, навіть давній противник України в НАТО – Угорщина.

Про це розповів голова всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО", член Атлантичної ради Юрій Романюк в інтерв’ю OBOZREVATEL.

За його словами, щонайменше 47 країн заявили про підтримку України. Приєдналася навіть Аргентина й Косово, незалежність останнього Україна не визнала.

"Одразу після завершення гарячої фази війни і припинення ведення активних бойових дій Україна опиниться в стані, в якому може реально подаватися і претендувати на вступ в НАТО. Заявка подана, просто треба її підтвердити.

А далі ні у Франції, ні у Німеччини, ні у кого не може з’явитися жодних аргументів проти надання Україні статусу кандидата для вступу в НАТО. В Європі і світі буде своєрідне "8 травня". Під час цього торжества Україна заявить: а тепер ми повноцінно претендуємо негайно прийняти нас у НАТО", - розповів він.

Романюк наголосив, що гарантії безпеки, які пропонуються Україні як альтернатива членства в Альянсі, не варті уваги, оскільки реального захисту країні забезпечити не зможуть. На його думку, керівництво України має поставити перед собою три мети: відновлення кордонів станом на 1991 рік, членство в НАТО та членство в Євросоюзі.

Нагадаємо, Україна візьме участь у нараді міністрів оборони країн НАТО.

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