В Європі не вистачає вибухових речовин, щоб виробляти більше снарядів для України - FT

Збільшення попиту може лише підштовхнути ціни, які вже зросли на п'яту частину за останній рік.

У Європі говорять про дефіцит вибухівки. А це обмежує здатність європейських зброярів виробляти боєприпаси для України у найближчі три роки.

Про це пише Financial Times.

Наголошується, що через обмежені запаси пороху, пластикової вибухівки і тротилу Європейська військова промисловість не може швидко виконати замовлення для України. За словами чиновників і представників збройових компаній, це відбувається незалежно від того, скільки грошей на це готові витратити уряди країн Європи.

"Дуже складно збільшити виробництво артилерійських боєприпасів, особливо важких, великокаліберних, за короткий час", - заявив голова Асоціації оборонної та охоронної промисловості Чехії Їржі Хінек.

Представники оборонної промисловості наголошують, що в Європі наразі обмежені запаси вибухівки. За їхніми словами, неможливо в короткі терміни збільшити виробництво нітроцелюлози.

"У Європі немає великих виробників необхідної нам сировини. Якщо я хочу збільшити виробництво пороху, мені потрібно, напевно, три роки", - сказав Хінек.

Зброярі зауважують, що зараз наростити виробництво вибухівки можна лише в тому випадку, якщо імпортувати значні обсяги сировини з інших країн. Зокрема, Індії та Кореї.

Зокрема, чеський державний виробник - компанія Explosia, який є одним з найбільших в Європі постачальників вибухових речовин на заводи з виробництва боєприпасів, повідомила FT, що її виробництво ракетних палив, які використовуються в 155-мм артилерії, "працює на повну потужність" і не буде збільшено до 2026 року.

До слова, уряд Румунії заявив, що веде переговори з американськими і південнокорейськими компаніями про будівництво порохового заводу в країні. Останній такий завод був закритий 2004-го.

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