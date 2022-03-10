В ЮНІСЕФ назвали кількість загиблих дітей в Україні за час російської агресії

В ЮНІСЕФ назвали кількість загиблих дітей в Україні за час російської агресії

Дітям України негайно потрібен мир, зазначають в організації.

Менш ніж за два тижні війни Росії проти України щонайменше 37 дітей загинули і 50 отримали поранення, а більше ніж мільйон дітей були змушені залишити домівки і вирушити до сусідніх країн.

Про це заявила заявила виконавча директорка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Кетрін М. Рассел.

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"Я приголомшена інформацією про сьогоднішній напад на пологовий будинок у Маріуполі. За повідомленнями, через напад під завалами зруйнованих будівель опинилися маленькі діти та породіллі. Ми ще не знаємо про кількість жертв, але боїмося найгіршого. Ця атака, якщо вона буде підтверджена, показує яких жахливих втрат завдає ця війна дітям та родинам України. Менш ніж за два тижні щонайменше 37 дітей загинули і 50 отримали поранення, а більше ніж мільйон дітей були змушені залишити Україну і вирушити до сусідніх країн", - сказала вона.

За її словами, атаки на мирне населення та цивільну інфраструктуру – зокрема на лікарні, об’єкти водопостачання та школи – є за межами допустимого і мають негайно припинитися.

"ЮНІСЕФ повторює свій заклик щодо негайного припинення вогню і закликає дотримуватися зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом щодо захисту дітей від шкоди, а також забезпечити гуманітарним організаціям можливість отримати безпечний та швидкий доступ до дітей, які потребують допомоги. Дітям України негайно потрібен мир!", - додала вона.

Нагадаємо, у Маріуполі 8 березня в підвалі житлового будинку знайшли тіла жінки та дитини. 6-річна дівчинка померла від зневоднення.