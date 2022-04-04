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В заблокованому окупантами Маріуполі перебувають ще є 130 тисяч людей - мер міста

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В заблокованому окупантами Маріуполі перебувають ще є 130 тисяч людей - мер міста

Associated Press

Маріуполь повністю знищений.

У блокованому російськими загарбниками місті Маріуполь перебувають близько 130 тисяч жителів, які не можуть виїхати через бойові дії військових РФ.

Про це повідомив під час брифінгу повідомив мер міста Вадим Бойченко. 

"Ворог знищив всі наші комунальні автобуси, їх спочатку було 150, потім 100, потім 50, тепер нуль. Все знищено. Від 13 березня без режиму тиші нам вдалось відрити коридор, щоб люди хоча б на приватних автівках могли виїхати з міста та доїхати до Бердянська. І сьогодні цей маршрут працює, але з перебоями. Коридор з Бердянська на Запоріжжя також працює, але дуже складно", — сказав Бойченко.

Нагадаємо, у зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомили, що окупанти готуються найближчим часом штурмувати Маріуполь, щоб взяти його під повний контроль.

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