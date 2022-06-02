В західних регіонах класи для вивчення української мови переповнені переселенцями із російськомовних міст

З-під обстрілів за парти - на Прикарпатті щодня більшає кількість переселенців, які хочуть перейти на українську, бо зрозуміли, що російська - мова окупантів, які жорстоко вигнали їх з дому.

Для таких людей у Івано-Франківську почали відкривати безкоштовні курси - волонтерять вчителі, класи переповнені, йдеться в ТСН.

Сім`я Ольги з рідного Харкова тікала під обстрілами, з речей лише те, що на собі. 8 днів дороги і зрештою - прихисток в Івано-Франківську. Ледве отямившись від пережитого, жінка йде на курси української мови. Вдома, каже, з цим не складалося. «Ніколи. Тільки російське середовище. Я дуже люблю культуру, книги, ТБ українською», - каже вона.

За сусідньою партою Валерій Миколайович, якому 73. Рідна мова, каже, в пам’яті ще зі школи, а в дорослому житті його оточила російська. «Слова тяжко підбирати. От в Дніпрі - там немає української. Ну як, в село приїдеш, то є, а в місті немає», - каже Валерій.

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Перші мовні курси при Івано-Франківських школах складаються з одинадцяти уроків. Вивчити українську з нуля за цей час неможливо, натомість можна збагатити словниковий запас, підкоригувати граматику, а головне - позбутися мовного комплексу. «У школі ми ж її вивчали. Але не можемо зробити цей крок - заговорити. Я про себе скажу, мені якось соромно», - переконує відвідувачка курсів.

«Говорити, говорити, помилятися і далі говорити. Російська мова – Росія і Путін і це все разом дає нам окупацію, агресію і насильство. І саме російська мова роз’єднує нас», - переконана вчителька української мови та літератури Наталя Грушецька.

Криваві наміри путінського режиму денацифікувати Україну дали зворотній ефект. Жителі досі здебільшого російськомовних регіонів переходять на державну мову, на курсах найчастіше запитують - як її опанувати швидше.

«От у мене така ситуація: вдома всі спілкуватися суржиком, навіть не російською. І я намагаюсь спілкуватися українською, але підлаштовуюсь під них і знову починаю говорити суржиком», - пояснює свою ситуація учениця.

«Вам потрібно відвідувати вистави, слухати ТБ - там, де йде нормативна літературна мова. Треба обмежити російську для дітей, треба включати мультфільми, фільми українською і воно піде мимоволі. Це середовище вплине на дитину», - запевняє вчителька.

А у Коломиї - уроки української від Найкращого вчителя України - торік Артур Пройдаков завдяки своєму креативному викладанню переміг на Global Teacher Award Ukraine, куратором якої є ведуча ТСН Наталя Мосейчук.

Артур - сам двічі переселенець: 2014 року залишив рідну Луганщину. Зараз довелося вивозити сім’ю вже з Києва. Аби наблизити перемогу, вважає вчитель, кожен повинен робити, що вміє найкраще, тож пішов волонтерити.

«Я - людина, яка до 24 років говорила російською мовою, і я зробив цей перехід і мій досвід може стати в нагоді. Коли як не зараз. Це дуже хороший привід перейти на українську, щоб дистанціюватись від всього того зла, яке творить російська армія», - каже Артур.

Переселенців, які відвідують мовні курси, щодня більшає. І хоча ці заняття безкоштовні, більше готові працювати і вчителі.

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