В захопленій Чаплинці окупанти відкрили вогонь по мітингувальникам, які вийшли на проукраїнські протести - відео

На мирному протесті зібралося близько трьох тисяч жителів Чаплинки.
Мешканці окупованої російськими солдатами Чаплинки у Херсонській області, що межує з територією тимчасово окупованого Криму, вийшли сьогодні, 7 березня, на проукраїнський мітинг. У відповідь загарбники почали відкривати вогонь проти мирних жителів.
Відео опублікував радник Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.
На кадрах видно, як мешканці з українськими прапорами намагаються наступати на солдат, аби відвоювати свою територію. На що загарбники масово відкривають вогонь по мітингувальнам, вони йдуть колоною на людей. Деякі з росіян навіть нападають та б'ють жителів Чаплинки і намагаються затримати протестувальників.
Люди під час мітингу виголошували: "Чаплинка – це Україна". Вони не хочуть, щоб їх "звільняли" російські окупанти. За словами одного з учасників акції, на мирному протесті зібралося близько трьох тисяч людей.
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