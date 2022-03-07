В захопленій Чаплинці окупанти відкрили вогонь по мітингувальникам, які вийшли на проукраїнські протести - відео

На мирному протесті зібралося близько трьох тисяч жителів Чаплинки.

Мешканці окупованої російськими солдатами Чаплинки у Херсонській області, що межує з територією тимчасово окупованого Криму, вийшли сьогодні, 7 березня, на проукраїнський мітинг. У відповідь загарбники почали відкривати вогонь проти мирних жителів.

Відео опублікував радник Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

На кадрах видно, як мешканці з українськими прапорами намагаються наступати на солдат, аби відвоювати свою територію. На що загарбники масово відкривають вогонь по мітингувальнам, вони йдуть колоною на людей. Деякі з росіян навіть нападають та б'ють жителів Чаплинки і намагаються затримати протестувальників.

Люди під час мітингу виголошували: "Чаплинка – це Україна". Вони не хочуть, щоб їх "звільняли" російські окупанти. За словами одного з учасників акції, на мирному протесті зібралося близько трьох тисяч людей.

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