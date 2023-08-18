У тимчасово захопленому Енергодарі на Запоріжжі сталася "бавовна". За попередніми даними, вибух прогримів у лігві так званої "народної міліції".

Про це повідомив міський очільник Мелітополя Іван Федоров.

"Так звана "народна міліція" поки що окупованого Енергодара не догледіла за технікою безпеки. Окупанти скаржаться, що вибухнуло у житловому будинку, проте місцеві добре знають, хто "живе" по вулиці Будівельників 17", - розповів він.

В захопленому Енергодарі підірвали лігво так званої "народної міліції" / Фото: Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Так, за словами Федорова, до повномасштабного вторгнення у будівлі розташовувалось відділення поліції, а після — приміщення захопили ворожі "служби". Крім того, у будівлі нібито була ще й катівня для цивільних полонених.

Нагадаємо, у Росії в місті Нижній Новгород навпроти будівлі ФСБ на Казанському шосе з'явився український прапор. Відео можна побачити у статті.

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