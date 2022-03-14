В захопленому Енергодарі російські окупанти руйнують пам'ятники Героям України - фото

Також окупанти спалили прапором ОУН.
В захопленому окупантами Енергодарі Запорізької області російські загарбники вдаються до руйнувань історії України. Вони знищують пам'ятники Героям України та спалюють символи протестної боротьби.
Фото та відео поширюють у Мережі.
Як повідомляють на офіційній сторінці "Енергоатому" у Telegram, російські окупанти за допомогою бронемашини пошкодили пам'ятник учасникам АТО, що стоїть поруч зі школою №2, також знесли флагшток із прапором ОУН та спалили його.
Нагадаємо, що росіяни, які захопили Запорізьку АЕС в Енергодарі, почали підривати боєприпаси на території станції. Також транспортне сполучення між Енергодаром та Запоріжжям втрачено через знищення окупантами мосту в районі Кам'янського.
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